Ramon Menezes lamenta perda da vaga olímpica: 'Futebol é um jogo de detalhes e perdemos num deles'

A Seleção Brasileira foi eliminada do Pré-Olímpico ao perder por 1 a 0 para a Argentina no último domingo (11), em Caracas. Assim, o Brasil está fora das Olimpíadas de Paris em 2024. Depois, em entrevista coletiva no Estádio Brígido Iriarte, Ramon Menezes fez uma análise da partida e lamentou a eliminação.

O técnico admitiu sua responsabilidade pelos resultados da Seleção no Pré-Olímpico e eximiu os jogadores de culpa para eliminação brasileira. Mais uma vez, ele voltou a elogiar os adversários sul-americanos e disse que o nível do futebol no continente tem melhorado bastante ultimamente.

“Sabíamos que ia ser uma competição muito difícil, com equilíbrio e todos em busca de duas vagas para a Olimpíada de Paris. Claro que é frustrante, é desagradável, mas esses jogadores precisam levantar a cabeça, são jovens e são de uma geração que ainda vai dar muitas alegrias aos brasileiros”, declarou Ramon.

Ele lamentou que o único gol do jogo tenha sido feito a partir de uma bola levantada na área do goleiro Mycael e aproveitada pelo atacante Gondou, que se antecipou à dupla de zaga brasileira.

“O jogo muitas vezes é feito de detalhes. Estávamos com o controle da partida, tínhamos acabado de criar as duas melhores oportunidades do jogo, com Gabriel Pec e John Kennedy, mas num detalhe, numa jogada sobre a qual havíamos conversado com nossos jogadores, o Barco teve a chance fazer o cruzamento para Gondou marcar o gol.”

Desculpa

Ele também enfatizou que o Brasil perdeu um clássico e que jogos com a Argentina, por causa da tradição e rivalidade, sempre tendem a ser imprevisíveis. Ramon citou ainda os desfalques da equipe ao longo da competição. Três titulares, o zagueiro Michel, o lateral Kaiki Bruno e o volante Marlon Gomes foram desconvocados - os dois primeiros por causa de lesão muscular e Marlon em razão de uma fratura na fíbula esquerda.