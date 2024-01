Ramon Menezes faz mais uma mudança na Seleção Brasileira para o Pré-Olímpico; veja nova lista

O técnico Ramon Menezes precisou fazer mais uma mudança em sua lista original de convocados para o Torneio Pré-Olímpico, a ser disputado entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela. Nesta quarta-feira (3), ele chamou o goleiro Kaique, do Palmeiras, para reforçar a Seleção Brasileira pré-olímpica.

Kaique vai ocupar a vaga que inicialmente era de Andrew, do Gil Vicente. Ramon precisou fazer a alteração porque o time português não liberou o atleta brasileiro para a competição que dá duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



O goleiro palmeirense foi titular da equipe paulista nos títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos últimos dois anos, e também atuou na Copa do Brasil Sub-20 e no Campeonato Brasileiro Sub-20, ambos em 2022. Além disso, teve passagem pela seleção no Sul-Americano Sub-20, em 2023, e no Mundial Sub-20.

MUDANÇAS ANTERIORES

Trata-se da segunda mudança que Ramon Menezes faz em sua convocação inicial, anunciada no mês passado. Ele precisou tirar da lista o lateral Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, e o volante Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra. Nos dois casos, os clubes não liberaram os jogadores para o Pré-Olímpico. O técnico da seleção, então, chamou Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e Mauricio, do Internacional.



Os vetos dos clubes fazem parte da rotina olímpica uma vez que a competição não é organizada pela Fifa. Assim, por não fazer parte do calendário da entidade que gere o futebol mundial, os times têm a liberdade de não cederem os jogadores.

VEJA A LISTA DOS CONVOCADOS:



Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Kaique - Palmeiras

Matheus Donelli - Corinthians

Laterais:

Vinícius Tobias - Real Madrid (ESP)

Matheus Dias - Internacional

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Patryck - São Paulo

Zagueiros:

Kaiky Fernandes - Almeria (ESP)

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan - Zenit (RUS)

Michel - Palmeiras

Meio-campistas:

Andrey Santos - Nottingham Forest (ING)

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Aleksander - Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabriel Pirani - DC United (EUA)

Maurício - Internacional

Atacantes: