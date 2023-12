Seleção Brasileira tem mudanças em convocação para a disputa do Pré-Olímpico; veja lista completa

O técnico Ramon Menezes anunciou neste sábado (30) que o meia Maurício, do Internacional, e o lateral-esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro, estão convocados para a disputa do Pré-Olímpico de futebol. Eles entraram nas vagas de Danilo, do Nottingham Forest, e Luan Cândido, do Bragantino, que não foram liberados para defender a Seleção Brasileira no torneio.



Maurício tem 22 anos e foi um dos principais nomes do futebol brasileiro na última temporada, tanto que está sendo cotado em vários clubes, inclusive no radar do Grupo City. Pelo Inter, fez 48 jogos no ano, marcou 11 gols e deu 11 assistências.

Legenda: Maurício é uma das novidades na lista da Seleção. Foto: Ricardo Duarte / Internacional



A convocação de Kaiki Bruno já é um pouco surpreendente. Ele fez apenas 14 jogos pelo Cruzeiro na última temporada, mas aparece como uma das gratas revelações do clube mineiro para o setor.

A CBF, no entanto, teme perder novos nomes no decorrer do dia, já que os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores. O principal nome dentre os convocados é de Endrick, atacante do Palmeiras, que já foi contratado pelo Real Madrid.



A competição acontecerá na Venezuela entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024 e classifica os dois primeiros colocados para os Jogos Olímpicos de Paris. Na primeira fase, a equipe brasileira está no Grupo A e enfrentará Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A Seleção começa a preparação no dia 8 de janeiro na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 16, a delegação embarca para a Venezuela.



VEJA A LISTA DOS CONVOCADOS:



Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente (POR)

Matheus Donelli - Corinthians

Laterais:

Vinícius Tobias - Real Madrid (ESP)

Matheus Dias - Internacional

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Patryck - São Paulo

Zagueiros:

Kaiky Fernandes - Almeria (ESP)

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan - Zenit (RUS)

Michel - Palmeiras

Meio-campistas:

Andrey Santos - Nottingham Forest (ING)

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Aleksander - Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabriel Pirani - DC United (EUA)

Maurício - Internacional

Atacantes: