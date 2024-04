Raí Ramos diz estar vivendo melhor momento da carreira e fala sobre estreia na Série B: ‘preparados'

Na tarde desta terça-feira (16), o lateral direito do Ceará, Raí Ramos, concedeu entrevista coletiva e falou sobre seu momento na carreira, além de comentar sobre as expectativas para o início da trajetória do alvinegro no Campeonato Brasileiro Série B de 2024.

Já são 16 jogos, três gols, duas assistências e um título de Campeonato Cearense com a camisa do Vovô, sendo essa sua passagem com o maior número de gols em uma única temporada. Raí Ramos intitula a fase como a melhor de sua carreira e compartilha os méritos com os demais do elenco.

“Sem dúvidas (é o melhor momento da carreira). Isso eu posso afirmar. Tenho vivido um grande momento, mas a gente não consegue nada sozinho. Eu agradeço a todos que fazem parte disso. A diretoria que confiou no meu trabalho, comissão técnica, Mancini que tem feito um trabalho espetacular e aos meus companheiros que tem lutado do meu lado. Estou muito feliz por esse momento” disse.

Com estreia na Série B marcada para esse sábado (20), o Ceará encara o Goiás na Arena Castelão às 18 horas (horário de Brasília). Raí Ramos disse que se sente confiante com a temporada do Vovô e que esse sentimento vem desde seus primeiros jogos com a camisa alvinegra.

“A gente vem de um título estadual que foi muito importante pra nós. Eu acho que o time está muito encaixado, sabendo o que tem que fazer dentro de campo, então a expectativa é a melhor possível. Eu particularmente tô muito confiante para uma grande série B, é um campeonato difícil, a gente sabe. Eu já tive algumas experiências nesse campeonato, é muito nivelado, mas estou muito confiante que vamos fazer uma grande temporada” disse o lateral.

Legenda: Raí Ramos comemora gol da vitória do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Raí completa falando sobre o título estadual e disse que os primeiros jogos foram uma confirmação para saber que o título do Cearense seria do Ceará.

“Os primeiros jogos foram uma confirmação pra mim, fizemos bons primeiros jogos e era uma equipe que tava acabando de ser formada, então era difícil apresentar uma atuação mais elevada. Com o passar dos primeiros jogos nós não tivemos derrotas e a confiança foi aumentando, o entrosamento melhorando e nesse momento eu percebi que seria difícil alguma outra equipe superar a gente. Tanto é que a gente foi campeão invicto. Mas a partir dos primeiros jogos eu senti uma confiança muito grande e percebi que pra ganhar do Ceará ia ser muito difícil”comentou

O lateral ainda fez questão de exaltar a torcida alvinegra, citando jogos da final do estadual e até mesmo a queda nas quartas de final da Copa do Nordeste para a equipe do Sport e pediu apoio para o restante da temporada.

“A torcida do Ceará tem feito um espetáculo. No jogo da final quando eu subi pro aquecimento e o pessoal tava cantando e vibrando, poucas vezes eu fiquei emocionado como fiquei naquele momento. A festa estava linda, a energia que eles estavam passando era algo surreal. A torcida tem feito a diferença para nós e eles têm reconhecido o nosso esforço, sabendo que a gente tem se dedicado e lutado por eles. Achei muito bonito da parte deles quando fomos cumprimentá-los (após derrota pro Sport), todos os torcedores estavam aplaudindo e isso mostra a sintonia que estamos criando juntos e aproveito para reforçar e pedir que eles continuem apoiando. Com a força deles, o Ceará é muito difícil de ser batido e eles têm feito a diferença e só temos que tirar o chapéu” disse Raí Ramos.