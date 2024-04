Ingressos para estreia do Ceará na Série B serão vendidos a partir de terça-feira; Veja valores

O Ceará entra em campo neste sábado (20), às 19 horas, na Arena Castelão, pela estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Goiás. Para o confronto, os ingressos estarão disponíveis para a torcida nos pontos físicos e online a partir desta terça-feira (16).

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir das 9 horas, através do pagamento em cartões de crédito ou débito e dinheiro em espécie. Nas compras online, o pagamento é feito exclusivamente no PIX.

Confira os valores e setores:

Inferior Norte: R$ 50 (inteira)/ R$ 25 (meia)

Inferior Sul: R$ 50 (inteira)/ R$ 25 (meia)

Inferior Central: R$ 60 (inteira)/ R$ 30 (meia)

Premium: R$ 250 (inteira)/ R$ 125 (meia)

Pontos e locais de venda:

Lojas Vozão (sede): segunda até sexta-feira das 09h às 17h; sábado das 09 às 12h.

Lojas Vozão (shoppings): segunda-feira até sexta das 10h às 21h; sábado das 10h às 16h40.

O torcedor alvinegro pode encontrar as Lojas Vozão nos shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grande Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, North Shopping Eusébio e Shopping Aldeota (este de segunda a sábado das 09h às 20h).

No dia da partida, a bilheteria 01 da Arena Castelão.

Vendas on-line:

Através do site vozaotickets.com, as vendas de ingressos de forma online serão iniciadas nesta terça-feira (16) a partir das 9 horas e se estenderá até o dia da partida (20).

Nas compras efetuadas pelo site, apenas é possível efetuar o cancelamento para a aquisição de um novo ingresso, não sendo permitida a troca. Para o cancelamento de ingressos adquiridos no site, o torcedor alvinegro deve enviar e-mail para contato@vozaotickets.com.

Informações sobre a política de ingressos:

Os ingressos de meia entrada são destinados a estudantes, pessoas com deficiência, idosos, doadores de sangue e crianças, conforme regulamentação vigente. Já as gratuidades são aplicadas apenas as crianças menores de dois anos.