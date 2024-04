Para suspender transfer ban, Ceará fará pagamento ao Yokohama ainda nesta terça (16), garante diretor

O Ceará vai realizar pagamento da primeira parcela pelos direitos federativos de Saulo Mineiro nesta terça-feira (16). O intuito do clube cearense é suspender o transfer ban aplicado pela Fifa após o Yokohama, do Japão, cobrar a dívida pelo jogador. A informação foi garantida por Fred Bandeira, diretor jurídico do Alvinegro, em entrevista ao Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM.

"Nossa intenção é que, de fato, o pagamento seja feito hoje. Pagando, nós vamos pedir urgência ao Yokohama para que eles possam se manifestar confirmando o pagamento. E aí, sim, a Fifa determinar a queda do transfer ban e a gente possa inscrever esses atletas que o departamento de futebol tem engatilhado já."

O Alvinegro comprou 80% dos direitos federativos do jogador pelo valor de 600 mil dólares. O valor seria pago em três parcelas nos dias 31 agosto de 23, e 31 de janeiro e 31 de agoso de 2024.

O Ceará tentou negociar o pagamento da primeira parcela atrasada, mas o clube japonês recusou a proposta. Foi então que acionou a Fifa, que puniu o Alvinegro com a proibição de contratação de jogadores. Com o vencimento da segunda parcela, o clube foi novamente citado, no dia 8 de abril, e tem até 45 dias para se manifestar ou pagar a dívida.

"Nós tentamos durante muito tempo negociar com o Yokohama. Fizemos uma proposta, o clube não aceitou. Fizemos uma contraproposta. Até a semana passada, que disseram só aceitar se for pagando as duas parcelas, os 400 mil dólares. Coisa que no momento o Ceará não dispõe. Por esse motivo, resolvemos, agora na segunda-feira, que pagarmos essa parcela. O presidente João Paulo está fazendo todos os esforços para que possamos honrar", explicou Fred Bandeira.

"E aí estamos fazendo o levantamento do valor. Dá em torno de 206 mil reais. Estamos fechando o câmbio e vamos pedir uma certa urgência à Fifa para que ela cite o clube, se manifeste confirmando o recebimento. Estamos correndo para que possamos, até sexta-feira, quem sabe inscrever aí possíveis atletas que o departamento de futebol esteja já engatilhado. Nosso trabalho é derrubar esse transfer ban o quanto antes", completou.

O Ceará entra em campo neste sábado (20), às 18h (de Brasília), quando enfrenta o Goiás na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena Castelão.