Rafael Ramos passará por cirurgia após sofrer grave lesão no Ceará

O lateral-direito português Rafael Ramos, jogador do Ceará, precisará passar por um procedimento cirúrgico após ter diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito. A informação foi confirmada pelo clube em boletim do departamento médico.

Rafael Ramos sofreu uma entorse no tornozelo direito nos minutos iniciais da partida contra o Tirol, pelo Campeonato Cearense, na estreia do Ceará na temporada 2025. Ele precisou ser substituído pelo jogador Dieguinho, que assumiu a titularidade na equipe.

Legenda: Imagem do lateral direito do Ceará Rafael Ramos Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Após o trauma no tornozelo, o jogador seguiu em tratamento com a fisioterapia, aguardando o resultado de novos exames. Estes exames diagnosticaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito do jogador, com necessidade de cirurgia.

Diante da lesão, o Ceará acertou a contratação de um novo lateral-direito: Fabiano Souza. O lateral-direito rescindiu com o Moreirense, clube de Portugal, com quem tinha contrato até junho de 2026. Ele esteve presente no PV na partida contra o Ferroviário, no domingo (26).