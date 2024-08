Quem é Luiz Maurício da Silva, brasileiro que quebrou recorde e vai à final do dardo nas Olimpíadas

Luiz Maurício da Silva é mais um atleta brasileiro com chance de conquistar uma medalha nas Olimpíadas 2024. Nesta terça-feira (6), ele garantiu classificação para a final do lançamento de dardo nos Jogos Olímpicos 2024, em Paris (FRA).

Natural de Juiz de Fora (MG), Luiz Maurício da Silva nasceu no dia 17 de janeiro de 2000, tendo atualmente 24 anos. Ele começou a disputar competições internacionais profissionais na categoria em 2021, aos 21 anos de idade.

Legenda: Luiz Maurício da Silva, atleta brasileiro nas Olimpíadas 2024 Foto: Miriam Jeske/COB

Entre as principais conquistas de Luiz Maurício em sua carreira estão o primeiro lugar no Sul-Americano Sub-20 de 2019, no Sul-Americano Sub-23 de 2021 e no Sul-Americano Sub-23 de 2022, além de outras medalhas de prata e de bronze.

As Olimpíadas 2024 são as primeiras disputadas por Luiz Maurício, que além de garantir vaga para a final, quebrou o recorde sul-americano do lançamento de dardo. Ele chega cercado de expectativas à final da competição, sonhando com uma medalha em Paris.