Quantas bolas de ouro tem Pelé? Rei do Futebol está entre os maiores vencedores do Ballon d'Or

Falecido nesta quinta-feira (29), o Rei Pelé está entre os maiores vencedores do Ballon d'Or (Bola de Ouro), premiação concedida pela revista France Football ao melhor jogador do mundo na temporada. Com sete troféus, o maior jogador da história do futebol está igualado com o argentino Lionel Messi.

As premiações de Pelé foram concedidas pela France Football apenas em 2015, quando a revista realizou uma revisão da premiação, que até 1994 só premiava jogadores europeus. Com isso, o ex-jogador foi reconhecido o vencedor da Bola de Ouro em 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1970.

Durante o período citado, venceram a Bola de Ouro: Di Stéfano, Luis Suárez, Omar Sivori, Josef Masopust, Lev Yashin, Denis Law e Gerd Müller, respectivamente.

Na história do Ballon d'Or, seis brasileiros foram premiados: Pelé (1959-1964 e 1970), Garrincha (1962 - após revisão da revista), Romário (1994 - após revisão da revista), Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte