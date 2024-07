Quando acabam as Olimpíadas de Paris? Veja data de encerramento do campeonato

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024 ocorre em 11 de agosto, no Stade de France. A celebração, que inicia a partir das 14h (horário de Brasília) contará com homenagens aos atletas, passagem da chama olímpica e apresentações artísticas.

O evento ocorre após a conclusão da maratona feminina, no segundo domingo de agosto. A cerimônia será dirigida pelo francês Thomas Jolly. A produção irá proporcionar uma viagem no tempo, celebrando as origens dos Jogos Olímpicos.

Os ingressos custam entre €45 (R$ 271) e €1.600 (R$ 9,6 mil). No Brasil, o espetáculo será transmitido nos canais da TV Globo e na CazéTV.

A programação diária dos jogos pode ser acompanhada no site do Diário do Nordeste. Até esta quarta-feira (31), o Brasil já esteve presente em quatro pódios. Sendo duas medalhas no judô, uma no skate e uma na ginástica artística por equipe.