Olimpíadas 2024: Ana Sátila perde chance de medalha na canoagem slalom

Ana Sátila piorou seu desempenho na decisão da C1 (canoa) da canoagem slalom em relação à semifinal e terminou em quinto lugar na classificação final da prova nos Jogos de Paris-2024 nesta quarta-feira.

Na disputa por medalha, a brasileira conseguiu 112s70 (110s70 mais dois segundos de penalidade). Mais cedo, na semifinal, a brasileira completou o percurso com um total de 109s88, 107s88 mais uma penalidade de 2 segundos por um toque em um dos portões

A australiana Jessica Fox confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato olímpico, com 101s06. Em Paris-2024, ela também já havia conquistado o título na K1 (caiaque). A medalha de prata ficou com a alemã Elena Lilik (103s54) e o bronze com a americana Evy Leibfarth, que foi a primeira a descer na final, com 109s95.

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, a canoísta brasileira de 28 anos também chegou à final do C1, mas perdeu um portão na decisão, foi penalizada com 50 pontos e terminou em 10º lugar. Antes da final da C1 em Paris-2024, a brasileira ficou em quarto lugar no K1 (caiaque), o melhor resultado do Brasil na canoagem slalom na história olímpica.

Em sua quarta participação em uma edição dos Jogos Olímpicos, Ana Sátila ainda participa do caiaque cross, cujas disputas começam na sexta-feira.