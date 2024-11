Quais são os adversários do Sport que podem ajudar o Ceará pelo acesso na Série B

O Sport caminha para ser o principal - e talvez único - concorrente do Ceará na luta pelo acesso na Série B do Brasileirão 2024. Restando três rodadas para o fim da competição, a distância entre pernambucanos e cearenses é de uma posição, com o Sport tendo dois pontos a mais que o Ceará neste momento.

Para entrar no G-4 na próxima rodada, o Vovô precisa vencer sua partida e torcer para que o Sport perca ou empate a sua. Caso o Ceará tenha 100% de aproveitamento até o final da Série B e o Sport empate uma partida, o Vovô estará matematicamente confirmado na próxima edição da Série A do Campeonato Brasileiro.

QUAIS SERÃO OS TRÊS JOGOS DO SPORT ATÉ O FIM DA SÉRIE B?

CHAPECOENSE

Legenda: Sport durante jogo contra a Chapecoense na Série B 2024 Foto: Júlia Galvão e Tiago Pavão / Sport Recife

O primeiro adversário do Sport será a Chapecoense. A equipe catarinense está atualmente na 15ª colocação, somando 40 pontos. A distância da Chape para a Ponte Preta, primeira equipe dentro do Z-4, é de apenas dois pontos. O time precisa da vitória contra o Sport para se distanciar da zona e se aproximar da permanência na Série B.

10/11 (DOM) | Sport x Chapecoense | Ilha do Retiro

PONTE PRETA

Legenda: Sport durante jogo contra a Ponte Preta na Série B 2024 Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

Depois da Chapecoense, o Sport terá pela frente a Ponte Preta. A equipe paulista está atualmente na 17ª colocação, somando 38 pontos. Precisa de resultados positivos para sair do Z-4 e lutar pela permanência na Série B. O primeiro time fora da zona atualmente é o CRB, com 39 pontos, um a mais que a Ponte.

16/11 (SÁB) | Ponte Preta x Sport | Moisés Lucarelli

SANTOS

Legenda: Sport durante jogo contra o Santos na Série B 2024 Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

A última partida do Sport na Série B do Brasileirão 2024 será contra o Santos, atual líder da competição, com 65 pontos. A tendência é que a equipe paulista já tenha confirmado o acesso à Série A, mas que ainda esteja lutando pelo título, principalmente com o Novorizontino. O jogo acontece na Ilha do Retiro.