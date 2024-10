Quais os cálculos de acesso do Ceará na Série B? Veja pontuação necessária após 33ª rodada

A derrota do Ceará por 1 a 0 para o Santos nesta terça-feira (22) fez o Vozão se distanciar do G-4 da Série B. O time agora soma 51 pontos em 33 rodadas, na sexta colocação, a cinco pontos do G-4. A pontuação média histórica para um time conquistar o acesso é de 63 pontos, 12 a mais do que o Ceará soma hoje. Ele precisaria no mínimo de quatro vitórias nos cinco jogos finais.

Esta pontuação para o acesso, no entanto, pode variar a cada temporada. Cálculos prévios indicam inclusive que a pontuação para acesso nesta temporada pode ser superior a 63 pontos. As vitórias de Novorizontino e Mirassol na rodada contribuem para isso. O Mirassol, quarto colocado, tem 56 pontos, a sete pontos de alcançar os 63.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Santos na Vila Belmiro nesta terça-feira Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Outro fator é o Ceará ter sido ultrapassado pelo Vila Nova, que agora é o quinto colocado, com 52 pontos. Nesta quarta-feira (23), o América-MG enfrenta o Operário-PR, fora de casa, e caso vença, também ultrapassa o Vovô na tabela.

Até o final da Série B, o Ceará ainda terá outros cinco compromissos: Paysandu (em casa, no próximo sábado), Avaí (em casa), Botafogo-SP (fora de casa), América-MG (em casa), e, por fim, Guarani (fora de casa).