Quais as chances do Ceará de Léo Condé na Série B equilibrada? | CearáCast

Com pouco tempo de trabalho, o técnico Léo Condé já almeja pontuação no primeiro turno para continuar na briga pelo acesso. A pressão em cima do comandante alvinegro em meio a Série B equilibrada foi tema do episódio do CearáCast desta semana. Além disso, as necessidades para o elenco, queda de rendimento de atletas e aposentadoria do ex-atacante Misael foram assuntos abordados no programa.

Sob comando de Samuel Conrado, a atração contou com as participações de Honorato Vieira, membro do portal Futebol, Cearense, e de Lipe Gates, integrante do VozãoCast e do CearáStats.

ASSISTA O EPISÓDIO