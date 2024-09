Próximo adversário do Ceará, Sport pode voltar a mandar jogos na Ilha do Retiro após quase um ano

Em reforma desde o fim do último ano, a Ilha do Retiro, estádio do Sport, atendeu às exigências solicitadas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CB-PE) e recebeu, através do Alvará de Vistoria da corporação, expedido na manhã desta segunda-feira (30), uma liberação para ser reaberto ao público. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do órgão ao ge.

Agora, para voltar a receber eventos esportivos, é necessário que o Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) também aprove as melhorias feitas pelo clube na estrutura e no gramado do estádio. Na atual temporada, o Sport tem jogado como mandante na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Para voltar a atuar na Ilha já no confronto contra o Vovô, é necessário que a equipe pernambucana solicite à CBF transferência do jogo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (7), para o estádio leonino. Até a tarde desta segunda-feira (30), o confronto segue marcado para a Arena de Pernambuco.