Provável novo dono do Newcastle tem casa de R$ 1,7 bi e acumula polêmicas

O Newcastle, tradicional clube inglês, está próximo de ser comprado por 300 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,2 bilhões) pelo Príncipe da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman. E o provável novo dono dos "Magpies" é herdeiro do trono saudita e líder do fundo de investimentos públicos do país.

Ele comanda a Arábia Saudita, já que o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud sofre de Alzheimer e acumula cargos e polêmicas, como ter seu nome ligado ao assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018.

Polêmicas

Mohammed Bin Salman tem a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, em 2018, como principal polêmica. O príncipe é apontado pela inteligência dos Estados Unidos como mandatário do assassinato e esquartejamento de Khashoggi no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Ele nega que seja o mentor do assassinato.

Além disso, ele é tratado como um criminoso de guerra pela intervenção na Guerra Civil do Iemên, que se arrasta desde 2015. O governo saudita é acusado de bombardear áreas de refugiados, interceptar navios.

Fortuna de Mohammed Bin Salman

Ele faz parte da família real saudita, que tem fortuna estipulada pelo jornal "The Sun" cerca de R$ 7,5 trilhões.O príncipe é dono da casa mais cara do mundo, localizada em Paris, na França.

Em 2015, ele desembolsou 230 milhões de libras (R$ 1,7 bilhão) para comprar o palacete Chateau Louis XIV, que tem dez quartos,piscina interna e externa e biblioteca.