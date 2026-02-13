Promessa gols, Wendel Silva é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Novo centroavante do Vovô, Wendel Silva apareceu Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como reforço do Ceará na tarde desta sexta-feira (6). Com isso,o jogador está liberado para fazer sua estreia pelo Alvinegro já neste domingo (15), diante do Floresta.

O carioca de 25 anos, que vem do Santa Clara-POR, fica à disposição do comandante Mozart para a sequência da temporada. O jogador vai disputar com Lucca pela titularidade no comando do ataque e ajudar a equipe a conseguir o acesso ao final do ano. Por falar em acesso, o atacante estava no elenco do Santos que conquistou o acesso em 2024.

Legenda: Wendel Silva já consta no no BID e pode estrear pelo Ceará Foto: Divulgação/BID

Wendel Silva, chega ao Vovô por empréstimo com opção de compra, estava no futebol português, no qual marcou três gols e deu uma assistência em 21 jogos. Já no Santos, seu último clube brasileiro, fez quatro gols e deu quatro assistências em 19 jogos.

O Ceará entra em campo neste domingo (15), contra o Floresta, pelo jogo da ida das semifinais do Campeonato Cearense. A bola rola entre Vovô e Lobo da Vila, às 18h.

VEJA ANÚNCIO DE WENDEL SILVA