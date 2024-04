Presidente do América-RJ, Romário se inscreve como jogador e vai disputar a segunda divisão carioca

15 anos após anunciar aposentadoria, Romário vai voltar às atividades como jogador profissional de futebol. Atualmente com 58 anos, o atual presidente do América-RJ se inscreveu para disputar a segunda divisão do carioca pelo clube. O baixinho vai receber e doar para o clube um salário mínimo.

O jogador está inscrito no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) e ainda resta resolver questões burocráticas com a CBF para que seu retorno seja possível.

Romário se despediu dos gramados após algumas partidas também pelo América-RJ, em 2009.

O time ainda conta com Romarinho, o filho de Romário, e o atacante André, parceiro de Neymar no Santos de 2010.

Legenda: André, atacante do América-RJ Foto: Wandré Silva/América-RJ

Legenda: Romarinho, jogador do América-RJ e filho de Romário Foto: Divulgação/América-RJ

Quando começa?

A previsão é que o Campeonato Carioca da Série A2 se inicie no dia 18 de maio e terá 12 equipes participantes que irão disputar um turno de pontos corridos.

Quem sobe?

Os quatro primeiros colocados avançam para a próxima fase do torneio, que terá a disputa do 1º colocado (equipe considerada campeã da Taça Santos Dumont) contra o time que acabar em 4º lugar. A segunda melhor equipe na fase de pontos corridos enfrenta a terceira melhor. Os times se enfrentam em dois jogos para decidir os dois finalistas. Apenas o campeão da competição sobe para a divisão de elite.