Romário lembra de Zagallo ao tomar posse como presidente do America: 'Mesma importância que Pelé'

Romário, atual Senador e ex-jogador de futebol, tomou posse como presidente do América-RJ, após ter vencido a eleição em novembro de 2023. Em sua chegada para a cerimônia, lembrou de Zagallo, que faleceu aos 92 anos.

Novo presidente do America-RJ, Romário não poupa elogios a Zagallo: "Mesma importância que Pelé, sempre foi vitorioso, deixou um legado" pic.twitter.com/S8U7sxgKGK — ge (@geglobo) January 6, 2024

Os dois não tinham uma boa relação. O ex-técnico havia cortado o Baixinho da Seleção às vésperas da Copa do Mundo de 1998, o que deixou o atacante inconformado e acabou acarretando em diversas trocas de farpas entre os dois ídolos brasileiros.

“Zagallo tem a mesma importância de um Pelé. Sempre foi muito vitorioso, deixou um legado importante para todos nós. Dia triste para o futebol. Todos sabem da minha relação com ele, na verdade a gente não tinha relação, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tenho que admitir” disse Romário

A posse contou com a presença de Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e de Guilherme Schleder, Secretário de Esportes do Estado.