"Preocupa não ganhar", admite Vojvoda, após terceiro empate seguido o Fortaleza na Série A

O Fortaleza empatou sua 3ª partida seguida na Série A do Brasileiro, ao ficar no 0 a 0 com o Cuiabá no Castelão na última segunda-feira (30). O técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu que o resultado dos últimos jogos é preocupante.

"Preocupa não ganhar, mas seguir trabalhando para podermos ganhar os jogos. A análise tem que ser feita jogo a jogo. Contra o Santos fizemos uma boa partida e perdemos um pênalti, contra o Juventude o mesmo. Hoje ficamos muito tempo no campo do adversário, mais no 2º tempo, buscando o gol, mas não conseguimos. Vamos trabalhar para seguir melhorando"

Para o treinador leonino, não faltou oportunidade para seu time atacar, apesar do adversário fechado, e que precisa achar soluções em casa contra adversários assim.

"O adversário fechou bem as linhas e sabíamos isso. É encontrar soluções, ainda mais jogando em nossa casa. Não faltou geração de espaço, nos faltou definir e chegar ao gol".

Lucas Lima

Por fim, o treinador comentou a estreia de Lucas Lima com a camisa leonina.

"Lucas é um jogador ofensivo. E tivemos muita gente ofensiva em campo. Todos que podíamos colocar estavam. Buscou como todos os outros. Acredito que ele vá participar e se portar como os demais atletas do elenco".

Confira a coletiva do treinador leonino