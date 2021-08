Sem inspiração, Fortaleza empata sem gols com o Cuiabá no Castelão

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Cuiabá no Castelão no fechamento da 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço não repetiu atuações na Série A que o levaram ao G4, chegando ao 3º empate seguido, sendo o segundo em casa.

Com o resultado, o Leão continua na 3º colocação, agora com 33 pontos e volta a jogar pela Série A no próximo sábado, (4) contra o Bahia, em Pituaçu.

O jogo

O Fortaleza começou o jogo como esperado, tendo a posse da bola e buscando o gol. Mas embora o time de Vojvoda tenha sido agressivo, faltou inspiração ao time, que não conseguiu criar grandes chances de gol no 1ºtempo.

A rigor, a única chance leonina na 1ª etapa foi a cabeçada de Yago Pikachu que Walter espalmou.

já o Cuiabá, jogando de forma reativa, levou mais perigo que o Fortaleza, exigindo defesas difíceis de Marcelo Boeck, em finalizações de Cabrera e João Lucas.

2º tempo

Para a etapa final, Vojvoda deixou o Tricolor mais ofensivo, com as entradas de Wellington Paulista e Lucas Lima, estreante da noite, e as saídas de Robson e Ederson.

Mas as alterações não surtiram tanto efeito, ainda que Lucas Lima tenha tentado tabelas e passes, e Wellington Paulista finalizar mais.

Aos poucos o adversário foi se soltando mais no jogo e se tornando mais ofensivo, com Uendel quase abrindo o placar em chute forte defendido por Marcelo Boeck.

Na reta final do jogo, mais na base do abafa, o Fortaleza tentou pressionar e ainda acertou o travessão em cobrança de falta de Yago Pikachu, mas foi só.