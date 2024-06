Premiação do Fortaleza Quarter Horse Show será de R$ 300 mil; veja programação

O Jockey Club Cearense está em contagem regressiva para o tradicional Mega Nacional Grande Prêmio e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. Nos dias 12, 13 e 14 de julho o Jockey Club Cearense recebe o evento, que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos, reunindo as melhores criações equinas da veloz raça Quarto de Milha. A organização anunciou que a premiação do Fortaleza Quarter Horse Show será de R$ 300 mil.

Dentre vários destaques, estará a presença da campeã nacional Fazenda Haras Claro com seleto inédito plantel de jovens potros e potrancas colocados à venda.

São seis inéditas criações filhas de consagrados campeões, três potros e três potrancas. Os potros são Senegal Jess, Sumário For Me e Sorriso Lake. As potrancas são Surpresas Gold, Safira Lake e Simpatia For Me. Outras criações de destaques vão fazer parte dos lotes entre potros e potrancas da veloz raça Quarto de Milha, como Haras Primavera, Haras Monte Verde, Rancho RM e Estância 3R.