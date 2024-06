Portugal x Tchéquia na Eurocopa: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Portugal e Tchéquia entram em campo nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, para disputar a 1ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo F, ao lado de Turquia e Georgia.

Assim como os portugueses, os tchecos vão em busca do seu segundo título de Eurocopa, contudo, as atenções estarão voltadas a Cristiano Ronaldo. Cristiano já é o jogador com mais gols (14) e partidas (25) no torneio, além de ser o único a marcar em cinco edições diferentes (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) — pode ampliar esse feito para seis em 2024. Se der pelo menos uma assistência neste jogo, ele empata na liderança deste quesito com o tcheco Poborský, que tem oito.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal

Titulares: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe (Danilo Pereira), Ruben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, João Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Diogo Costa; João Cancelo, Pepe (Danilo Pereira), Ruben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, João Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Tchéquia

Titulares: Jindrich Stanek; Tomás Holes, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Lukás Provod, Tomás Soucek, Antonín Barák, Vladimír Coufal e David Jurásek; Jan Kuchta e Patrik Schick.

Jindrich Stanek; Tomás Holes, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Lukás Provod, Tomás Soucek, Antonín Barák, Vladimír Coufal e David Jurásek; Jan Kuchta e Patrik Schick. Técnico: Ivan Hasek.

Portugal x Tchéquia | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada da Eurocopa

Local: na Red Bull Arena, em Leipzig (Alemanha)

Data e Horário: terça-feira (18), às 16h (de Brasília)