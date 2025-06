Porto x Al Ahly no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Porto e Al Ahly se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta segunda-feira (23), na terceira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. O jogo será às 22h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Porto x Al Ahly no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Porto: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário, Varela, Fábio Vieira, Rodrigo Mora, Gabri Veiga e Francisco Moura; Samu.

Al Ahly: El Shenawy, Hany, Dari, Yasser Ibrahim e Attiyat Allah; Fathy, Bem Romdhane e Afsha; Zizo, Trezeguet e Abou Ali.

PORTO X AL AHLY | FICHA TÉCNICA