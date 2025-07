Por qual motivo a Ana Cristina não está jogando contra a Polônia pela VNL feminina?

O Brasil enfrenta a Polônia pela Liga das Nações Feminina de vôlei (VNL) por 3 a 2, entretanto, sem a presença da titular Ana Cristina. Isso acontece porque na vitória sobre França nesta quinta-feira (10) por 3 sets a 2, a ponteira e um dos destaques da equipe, saiu da quadra sendo carregada com dores no joelho esquerdo. Após exames, foi constatado uma lesão no menisco medial e por isso ela estará de fora do dois jogos que faltam da etapa de Chiba da VNL, contra Polônia e Japão, na sexta-feira (11) e no domingo (13). Além disso, a atleta é tido como dúvida para a fase final do torneio e para o Mundial, este realizado em setembro.

No início do segundo set, descendo de uma tentativa de bloqueio, a ponteira de 21 anos apoiou a perna direita no chão e sentiu dores no joelho esquerdo. Logo em seguida do lance, Ana recebeu atendimento médico e foi carregada para fora da quadra, com muita dificuldade de andar. A lesão preocupa ainda mais pois no ano de 2023 a atleta sofreu lesão no menisco, dessa vez no joelho direito.

Tendo participado das duas últimas Olimpíadas, tendo conquistado duas medalhas (uma prata e um bronze), a jogadora do Fenerbahçe, da Turquia, é uma das maiores pontuadoras da Seleção Brasileir, tendo marcado 167 pontos e estando entre as cinco maiores pontuadoras da temporada da VNL.