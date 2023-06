Popó e Junior Dublê se enfrentam no Fight Music Show; saiba mais

Aposentado do boxe profissional, Acelino "Popó" Freitas irá enfrentar o youtuber Junior Dublê, famoso por gravar vídeos fazendo pegadinhas e publicar no Youtube. A luta entre Popó e Junior Dublê acontecerá no evento Fight Music Show, em São Paulo.

A data da luta também já está definida: será no dia 26 de agosto. O Fight Music Show também contará com as participações de MC Livinho e do gamer brTT.

Popó tem 47 anos e é um grande nome da história do boxe brasileiro. Já Junior Dublê já foi dublê do ator Vin Diesel e atualmente é famoso através de seu canal no YouTube. De acordo com o Portal Combate, Junior já treina boxe e está se preparando para a luta.