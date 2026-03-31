Ponte Preta anuncia pacotão de reforços antes de enfrentar o Ceará; veja nomes

A Ponte Preta anunciou um pacotão de reforços às vésperas de enfrentar o Ceará pela Série B de 2026. Na última segunda-feira (30), o clube apresentou quatro contratações: os zagueiros Weverton e Márcio Silva, o volante André Lima e o atacante Rodriguinho. Regularizados, todos podem estrear.

As movimentações foram na janela de transferência doméstica, que permite apenas a chegada de reforços que atuaram nos Estaduais. Na estreia, o time perdeu para o Athletic por 2 a 1 fora de casa.

Assim, a Ponte tenta se recuperar na temporada e lutar pela permanência. Nos demais torneios, foi rebaixado à 2ª divisão do Campeonato Paulista e também eliminado pela 4ª fase da Copa do Brasil.

O confronto com o Ceará será na quarta (1º). Os times se enfrentam às 21h, no estádio Moisés Lucarelli-SP.

Reforços da Ponte Preta