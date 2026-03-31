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Ceará tenta contratação de André Mazzuco, ex-Inter, como novo executivo

A negociação é conduzida pelo presidente alvinegro João Paulo Silva

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
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Legenda: André Mazzuco acumula experiência em diversos clubes do futebol brasileiro
Foto: Vitor Silva / Botafogo

A diretoria do Ceará tem interesse na contratação de André Mazzuco para o cargo de novo executivo de futebol do clube. O profissional de 47 anos está livre no mercado desde a saída do Internacional, em dezembro de 2025. A negociação é conduzida pelo presidente alvinegro João Paulo Silva.

As tratativas se intensificaram nos últimos dias. Apesar da movimentação, no entanto, a negociação é considerada difícil. Uma reunião na noite desta terça-feira (31) pode definir o desfecho do acordo.

Com vasta experiência no futebol nacional, Mazzuco tem passagens por equipes como Athletico-PR, Botafogo, Paysandu, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco. A contratação é parte da reformulação do departamento de futebol após as saídas de Haroldo Martins (CEO) e Lucas Dubrisky (executivo).

Na avaliação interna, o Ceará precisa de um nome com experiência em acessos à Série A, que conheça bem a Série B e tenha um perfil de mais cobrança. O clube aposta na manutenção do técnico Mozart, mas avalia que o trabalho precisa evoluir, assim como o elenco também deve assumir mais responsabilidade.

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