Pogba deixa o Manchester United e deve voltar para a Juventus

Paul Pogba não jogará pelo Manchester United na próxima temporada europeia. O clube inglês anunciou nesta quarta-feira que o francês buscará novos ares após o fim do seu contrato, que se encerra neste mês. O jogador da seleção francesa é cotado para retornar à Juventus, da Itália.



"Todos no clube gostariam de parabenizar Paul por sua carreira de sucesso e agradecê-lo por suas contribuições ao Manchester United. Desejamos a ele tudo de melhor para os próximos passos em uma jornada notável", diz a nota no site do Manchester United



Essa foi a segunda passagem de não jogará pelona próxima temporada europeia. O clube inglês anunciou nesta quarta-feira que o francês buscará novos ares após o fim do seu contrato, que se encerra neste mês. O jogador da seleção francesa é cotado para retornar à, da Itália."Todos no clube gostariam de parabenizar Paul por sua carreira de sucesso e agradecê-lo por suas contribuições ao Manchester United. Desejamos a ele tudo de melhor para os próximos passos em uma jornada notável", diz a nota no site do Manchester UnitedEssa foi a segunda passagem de Pogba pelo Manchester United. O meio-campista chegou ao clube inglês aos 16 anos saindo da base do Le Havre. Ele fez sua estreia no time principal com o técnico Alex Ferguson na vitória por 3 a 0 sobre o Leeds pela Copa da Liga Inglesa. Mas em 2012 sofreu com a forte concorrência no setor e se transferiu para a Juventus.

No clube italiano, virou peça importante da equipe e alcançou um patamar mundial ao conquistar cinco títulos nacionais. Em 2016, voltou ao Manchester United com status de grande estrela em uma transação de 100 milhões de euros (R$ 509 milhões, na cotação atual), mas não correspondeu às altas expectativas. O francês alternou entre bons e maus momentos. Grandes atuações e desempenhos discretos, além de várias contusões, marcaram sua segunda passagem em Manchester.



Aos 29 anos, ele será um dos principais nomes cobiçados na próxima janela de transferências, que abrirá no próximo dia 10. Ao lado de Pogba, também estarão Robert Lewandowski, que quer deixar o Bayern de Munique, Gareth Bale, que encerrou seu contrato com o Real Madrid, e Angel Di Maria, que se despediu do Paris Saint-Germain.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte