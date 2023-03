Pochettino projeta postura do Fortaleza contra Maldonado: ‘muito ligados desde o começo da partida’

O meio-campista argentino Tomás Pochettino concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (1º). O jogador de 27 anos é um dos destaques do Fortaleza nesta temporada e deve ser mais uma vez titular da equipe, desta vez no confronto decisivo contra o Deportivo Maldonado, pela pré-Libertadores. O duelo acontece nesta quinta-feira (2).

Leia Mais Jogada Fortaleza registra mais de 50 mil torcedores confirmados para jogo contra Dep. Maldonado

“A expectativa seguramente é que a equipe esteja muito ligada para a partida de amanhã, porque sabemos o que é a Libertadores para toda a América do Sul, para o clube. A partida de amanhã será muito difícil. É dar o máximo e entrar ligado”, declarou Pochettino. No jogo de ida, as duas equipes empataram em 0 a 0 no Uruguai.

RETORNO À ARENA CASTELÃO

Esta será a primeira partida de Pochettino com a camisa do Fortaleza na Arena Castelão. “No ano passado joguei contra o Fortaleza no Castelão e eu queria jogar com aquela torcida a favor e não contra, porque o ambiente é muito quente, muito lindo, muitos gritos da torcida e isso para o jogador certamente ajuda a lutar por isso, pela torcida e pelo clube”, afirmou.

“São 11 contra 11 jogadores. É na partida de volta onde se resolve muitas coisas. Nós sabemos o quão importante para nós, para o Fortaleza, para a torcida, para todo o Fortaleza. É um encontro muito importante, em que teremos que estar muito ligados desde o começo da partida”, afirmou o jogador em relação ao confronto ainda estar em aberto.

PRESSÃO PELA CLASSIFICAÇÃO

Questionado sobre a pressão pela classificação, Pochettino disse estar acostumado a situações como esta. “Sabemos que teremos a pressão, temos a responsabilidade diante da torcida do Fortaleza de ganhar amanhã. O jogador de futebol está acostumado a essa situação, a jogar clássicos, a estar no limite, de poder descer, poder subir, de conseguir objetivos. Conheço a pressão. Precisamos trabalhar para dar o máximo na partida”, disse.

Fortaleza e Deportivo Maldonado entram em campo nesta quinta-feira (2), às 21h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar o jogo de volta da fase 2 da pré-Libertadores 2023. No jogo de ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.