Pio sofre fratura no nariz durante jogo da Série D e acaba sendo ignorado pelo árbitro

Em jogo válido pelo Brasileirão Série D, o Pacajus foi derrotado por 2 a 1 e eliminado da competição neste final de semana. Porém, o que realmente chamou atenção foi uma fratura no nariz que o jogador Pio sofreu no final do primeiro tempo do jogo. Em suas redes sociais, o jogador publicou uma foto e escreveu o que o árbitro principal, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, falou sobre o fato.

Legenda: Pio sofre fratura no nariz em jogo da Série D e demostra insatisfação com arbitragem da partida Foto: Reprodução/Pio

"Palavras do árbitro 'Vc quebrou o nariz no gramado'" escreveu o jogador na primeira publicação que fez em seu storie do Instagram.

O jogador ainda completou o desabafo com um texto "Outras palavras que o árbitro me falou 'Vc bateu o rosto na chuteira do adversário. Foi seu companheiro que te machucou. Segue a imagem", e voltou a publicar a imagem da fratura de seu nariz acompanhada de outra frase.

"Resultado do lance que o juiz falou que não foi nada", escreveu o ex-Ceará.

Na súmula da partida não há relatos sobre a lesão sofrida pelo jogador. Ao GE, Pio informou que foi ao hospital e que o médico colocou o nariz no lugar e finalizou com dois tampões para estabilizar.