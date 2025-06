Pikachu lamenta nova derrota do Fortaleza e situação do time no Brasileiro: 'É triste'

Yago Pikachu entrou no segundo tempo do jogo do Fortaleza contra o Santos e marcou os dois gols do Tricolor em cobranças de pênalti. O esforço, no entanto, não foi suficiente. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda foi derrotada por 3 a 2, com gol nos acréscimos, na noite desta quinta-feira (12), na Arena Castelão. Com o resultado, o time segue na zona de rebaixamento do Brasileiro. O jogador lamentou a situação.

"Frustrante o resultado pelo esforço que fizemos. No primeiro tempo estava controlado e, na primeira chance, eles fizeram o gol. Com o resultado adverso pressionamos e tomamos o segundo gol. Frustrante porque empatamos em cinco minutos e poderíamos virar. O adversário vai, chuta na trave e pega nas costas do João. É triste mas é continuar trabalhando para sair dessa situação".

"Cobrança tem e é justa. Expectativa era grande para a temporada. Realmente não foi o esperado. O objetivo, na parada, é descansar e trabalhar para sair dessa situação. Em 2022 estivemos em situação pior, na lanterna e conseguinis. Temos que nos pegar nas coisas boas para sair dessa situação".

A equipe entra em período de férias por causa da Data Fifa. O próximo desafio será no dia 12 de julho, contra o Ceará, também pelo Campeonato Brasileiro.