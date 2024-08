Pikachu diz que Fortaleza “em fase extraordinária” vai encarar “o melhor time do futebol brasileiro”

O Fortaleza vai defender a liderança da Série A pela primeira vez no sábado (31), quando encara o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A missão de enfrentar o único time que pode retirá-lo da liderança na 25ª rodada e fora de casa, por si só, já seria complicada, mas o ponta-direita do Leão, Yago Pikachu, falou sobre outro fator que torna o duelo ainda mais difícil.

Para o camisa 22 do Tricolor, o próximo adversário do Fortaleza é a melhor equipe do país, por isso não será permitido cometer erros em campo. Ele falou em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (28).

Na minha opinião, a gente vai enfrentar o melhor time do futebol brasileiro. Em termos individuais e coletivos também. São jogadores que estão em ótimo momento, tem jogadores convocados para a seleção, principalmente o Luiz Henrique, que é um jogador que a gente tem que ter cuidado. O Botafogo é um time forte jogando no Rio (de Janeiro) e acredito que eles estão buscando um jogo perfeito e nós também vamos buscar. No futebol, pra você vencer, o adversário tem que errar em algum momento Yago Pikachu Ponta-direita do Fortaleza

Apesar de ter um adversário difícil pela frente, Pikachu ressaltou que o Fortaleza passa por um viés de alta e deu destaque à efetividade que o Leão tem apresentado. “É uma fase extraordinária que o clube vem vivendo [...] A gente passa por um momento de grandes resultados, que é o mais importante. Às vezes nem jogando tão bem, mas conquistando os objetivos, que é a vitória sempre", avalia.

Respeito conquistado

Se considera o Botafogo o melhor time do Brasil na atualidade e por isso prega respeito, por outro, Yago Pikachu afirmou que o Fortaleza também é visto de maneira respeitosa pelos adversários. O jogador comentou que as recentes campanhas do Leão nas temporadas mais recentes fizeram o time passar a ser observado de outra forma pelos demais clubes.

"Tanto dentro do Castelão, quanto fora [...] pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, já criamos o respeito dos nossos adversários”, concluiu.