PGL Major Antwerp 2022 playoffs: confira horários e tabela de jogos

O PGL Major Antwerp 2022 de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) chegou na sua reta final. Começam nesta quinta-feira (19) os esperados playoffs. E a fase final do mundial da categoria terá a presença de um time brasileiro, a FURIA. O vencedor do torneio leva US$ 500 mil (cerca de R$ 2,4 milhões na cotação atual)

Brasil entre os melhores

O time FURIA se classificou para os playoffs do PGL Major Antwerp 2022 nos últimos momentos. Os Panteras eliminaram a G2 em partida decisiva na última terça-feira (17).

"Eu entendo que a mídia e os fãs possam estar nos enxergando como um potencial azarão, mas não nos vemos assim. Nos vemos como um time muito competitivo, que pode bater de frente com qualquer equipe do mundo e fazer uma partida disputada. Se for para o nosso lado, estaremos muito felizes",disse, em entrevista à HLTV, o treinador-assistente da FURIA, Marcos “Tacitus”



Confira abaixo a tabela com dias, horários e mais informações do Major.



Quartas de final

Quinta-feira, 19/5

11h30 - NIP x FaZe (MD3)

15h - Spirit x FURIA (MD3)

Sexta-feira, 20/5

11h30 - ENCE x CPH Flames (MD3)

15h - NAVI x Heroic (MD3)

Semifinais

Sábado, 21/5

11h30 - Semifinalista 1 x Semifinalista 2 (MD3)

15h - Semifinalista 3 x Semifinalista 4 (MD3)

Final

Domingo, 22/5

15h - Finalista 1 x Finalista 2 (MD3)

Acompanhe os jogos ao vivo com a coberura do Gaules: