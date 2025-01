Pedro Henrique cita conversa com Léo Condé e versatilidade em campo: 'Importante é todos contribuírem'

Reforço do Ceará para 2025, o atacante Pedro Henrique foi apresentado nesta sexta-feira (24), em Porangabuçu. O jogador, que fez gol na estreia do time no Campeonato Cearense, fala sobre a versatilidade em campo e conversa com técnico Léo Condé.

“Durante quase toda a minha carreira, eu atuei mais pelos lados do campo, como extremo. A partir do Internacional comecei a explorar mais a função de jogar como jogador de referência, segundo dentro da área. Aumentaram meus números de gols. Confesso que podia ter feito esse movimento um pouquinho antes na minha carreira, porque gostei muito de atuar ali.

“E a conversa que tive com o professor foi tranquila, onde ele pode contar comigo em qualquer posição do ataque. O mais importante é todos contribuírem da melhor forma possível. Às vezes vai ser uma variação tática... Conheço o Aylon, todos os meninos ali da frente. Jogadores que, algumas vezes, podem encaixar em alguma outra situação. Independente se é um jogador de referência ou não, o professor tem bagagem e experiência para poder fazer boas escolhas e montar uma equipe bem competitiva a cada partida”, completa.

Depois de ser derrotado pelo Náutico na estreia da Copa do Nordeste, o Alvinegro volta as atenções para o estadual. A equipe enfrenta o Ferroviário neste domingo (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Veja também Jogada O que esperar do Ceará para temporada de 2025? | Jogada do Vozão #01 Jogada Léo Condé pede paciência, mas lamenta derrota do Ceará: ‘uma atuação bem abaixo’

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: