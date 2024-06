Paz confirma permanência no Fortaleza após recusa ao Corinthians: ‘ainda há muito por fazer’

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, confirmou no início da noite desta quarta-feira (12) que permanecerá no Tricolor do Pici. Ele recusou a proposta que recebeu para assumir o cargo de CEO no Corinthians, do presidente da equipe paulista, Augusto Melo.

Como dirigente do Fortaleza, Paz participou do pentacampeonato cearense (2019-2023), do tricampeonato da Copa do Nordeste (2019-2022-2023), do título da Série B (2018), além de campanhas na Série A, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e na Libertadores.

Conforme divulgado pela imprensa, fui convidado a assumir o cargo de CEO no S.C. Corinthians Paulista. Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho dedicado, desenvolvido junto a uma diretoria de extrema competência no Fortaleza EC SAF, ao longo dos últimos sete anos, em um processo árduo de profissionalização e estabelecimento de equilíbrio fiscal.

Entendo que ainda há muito por fazer pelo Tricolor e por isso comunico minha permanência no cargo de CEO do Fortaleza EC SAF.

Minha decisão se baseia em pilares importantes como a convicção do crescimento da equipe no âmbito esportivo, o meu compromisso assumido e a palavra dada quando, em 2023, me tornei CEO de um projeto de SAF que dá seus primeiros passos, além do imenso amor que sinto pelo meu clube do meu coração.

Comuniquei a decisão primeiramente ao presidente Augusto Melo, em sintonia com a clareza e transparência que sempre defendo nas relações entre duas grandes instituições, e desejo sorte em sua caminhada à frente do clube paulista.