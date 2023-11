Paulo Victor revela receio após período lesionado e tratamento psicológico para recuperar confiança

Contratado na janela do meio do ano, o lateral-esquerdo Paulo Victor rapidamente mostrou um bom desempenho com a camisa do Ceará. No entanto, uma lesão parcial extensa do ligamento colateral medial do joelho esquerdo sofrida na vitória sobre o Londrina, na 27ª rodada da Série B, afastaram o atleta dos gramados por exatos 45 dias. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15), Paulo revelou que, mesmo após já ter disputado quatro partidas depois da recuperação, ainda sente receio em alguns momentos e está realizando acompanhamento psicológico.

Paulo Victor Lateral-esquerdo do Ceará "Quando eu estava lesionado, o foco era total pra voltar e ajudar o Ceará a subir. Infelizmente, quando eu voltei, o Ceará já não tinha mais possibilidade. Eu não sinto dor, mas ainda tenho uma certa insegurança porque foi a minha primeira lesão. Eu penso duas vezes se vou em uma jogada, se vou me machucar ou não, mas eu tô fazendo psicólogo e ele falou que isso é normal e vai passar com o tempo", disse.

Em seu retorno, Paulo Victor está tendo a companhia do atacante Erick Pulga pelo lado esquerdo do campo. Para ele, que é um atleta que sempre se destacou pelas características ofensivas, a experiência de atuar na mesma faixa de campo do jovem atacante está sendo diferente e importante para aprimorar sua parte defensiva.

Paulo Victor Lateral-esquerdo do Ceará "Está sendo uma nova experiência pra mim, porque eu geralmente vou mais ao ataque. Tendo um jogador que é individualista e vai pra cima, está me favorecendo a ficar mais um pouco para fazer uma cobertura dele. Caso ele perca a bola ou opte por uma jogada que não vai dar certo, eu fico mais atrás para corrigir um possível erro e poder deixar ele tranquilo para fazer o que quiser e partir pra cima", afirmou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: