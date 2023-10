Partida entre Bélgica e Suécia é finalizada após terrorista assassinar torcedores

A rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024 desta segunda-feira (16) foi de tensão e medo em Bruxelas, capital da Bélgica. O clima entre belgas e suecos foi de pavor após três torcedores serem mortos por um grupo terrorista a seis quilômetros do estádio. Os times não voltaram para a etapa final e a partida foi finalizada no intervalo. O público permaneceu no local por recomendação da polícia.

O jogo no Estádio Rei Balduíno era apenas um "amistoso" entre a Bélgica, já classificada no Grupo F, e a Suécia, que estava eliminada após a vitória da Áustria diante do Azerbaijão. Mesmo assim, os belgas queriam dar alegria a seu torcedor. Depois de os visitantes abrirem o marcador, o artilheiro das Eliminatórias, Lukaku, empatou de pênalti, chegando a 10 gols.

Na pausa do intervalo, veio a informação do assassinato de três torcedores por um integrante do grupo terrorista Isis e os capitães concordaram em não retornar ao gramado. O atirador estava a seis quilômetros do local do jogo e estaria a caminho do estádio. A polícia reforçou a segurança no entorno do palco do jogo e segurou todos os presentes, por tempo indeterminado, no local, até que o terrorista fosse capturado.

Vídeos postados na internet mostram o atirador fugindo pelas ruas da cidade que segue em alerta máximo.