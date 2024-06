Panamá x Estados Unidos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Panamá e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela 2ª rodada do Grupo C da Copa América, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, às 19 horas (horário de Brasília).

O Panamá saiu derrotado em sua estreia contra o Uruguai, pelo placar de 3 a 1 e precisa vencer para não se complicar no torneio. Já os estadunidenses venceram a Bolívia por 2 a 0 e em caso de mais uma vitória, podem garantir a classificação da equipe para a próxima fase.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do Sportv 2.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Panamá: Mosquera; Murillo, Fariña, Córdoba, Miller e Davis; Rodríguez, Welch, Carrasquilla e Bárcenas; Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Provável escalação dos Estados Unidos: Turner; Scally, Ream, Richards e Robinson; Musah, McKennie e Reyna; Weah, Balogun e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

FICHA TÉCNICA | PANAMÁ X ESTADOS UNIDOS

Partida: Segunda rodada do Grupo C da Copa América.

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Data: 27 de junho (quinta-feira).

Horário: 19 horas (horário de Brasília).