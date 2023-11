Pan: Brasil vence Chile nos pênaltis e conquista medalha de Ouro no futebol

Com um roteiro emocionante, a Seleção Brasileira conquistou a medalha de ouro no sábado (4), na disputa por pênaltis contra o Chile. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal graças ao gol de Ronald, o goleiro Mycael fez o pênalti decisivo para o Brasil, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

Legenda: O goleiro Mycael foi o herói do título, defendendo um pênalti e convertendo a cobrança que deu o título ao Brasil Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Quebra de Jejum e Campanha

Com a conquista, a equipe de Ramon Menezes quebrou o jejum da medalha de ouro vigente desde 1987. Este foi o quinto título da Amarelinha no futebol no Pan-Americano e a 200ª medalha desta edição.

Nas cinco partidas pelo torneio, o Brasil venceu quatro partidas e empatou apenas uma. Foram oito gols marcados e um sofrido.

O Jogo

Diante dos donos da casa, a equipe entrou em campo diante de uma atmosfera desfavorável, com o Estádio Sausalito lotado e pulsante.

Aos 16 minutos, o atacante chileno Aravena encontrou liberdade de fora da área e finalizou rasteiro, para defesa tranquila de Mycael.

Aos 27 minutos, Guilherme Biro cobrou falta na área para Matheus Nascimento, que cabeceou sem direção.

O Chile por pouco não inaugurou o placar aos 41 minutos. Pizarro acertou a trave após jogada trabalhada.

Aos 43, Pizarro fez boa jogada e tocou para Guerrero, que pôs o Chile em vantagem.

Substituto de Marquinhos no intervalo, Figueiredo quase abriu o placar para o Brasil. Ele recebeu passe de Matheus Nascimento e finalizou cruzado, aos 18 minutos. A bola passou muito perto da trave do goleiro Cortes.

Ronald empata para o Brasil

Após cobrança de escanteio de Figueiredo, Matheus Nascimento conseguiu escorar para o meio da área, onde estava Arthur Chaves. O zagueiro também cabeceou a bola, que alcançou Ronald para empatar a partida, aos 38 minutos da etapa final.

Legenda: Ronald empatou o jogo para o Brasil Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Com a igualdade no placar, a partida foi para a prorrogação, marcada por disputas de bola e sem grande inspiração das equipes. As penalidades decidiram o vencedor da medalha de ouro.

Mycael herói nos pênaltis

Na disputa por pênaltis, a Seleção Brasileira conquistou o ouro por 4 a 2. Mycael defendeu uma cobrança e fez o pênalti decisivo, para o choro de campeão de Ramon Menezes e toda a delegação brasileira.