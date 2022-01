Palmeiras x Ponte Preta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (26), às 21h35 (horário de Brasília), contra a Ponte Preta, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece no Allianz Parque, em São Paulo.

Líder do Grupo C, após vencer o Novorizontino em duelo adiantado, em virtude da participação alviverde no Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, o Palmeiras busca sua 2ª vitória na competição estadual. Para a partida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os convocados Gustavo Gómez, Kuscevic e Weverton.

Pelo lado da Macaca, o técnico Gilson Kleina enfrenta problemas. Antes da estreia no Paulistão, a Ponte Preta perdeu o atacante Moisés, negociado com o Fortaleza Esporte Clube. Além disso, a equipe sofre surto de Covid-19. O zagueiro Dedé, retornando aos gramados após longo tempo afastado por lesão, pode pintar no time titular.

Veja local, horário e onde assistir

Palmeiras x Ponte Preta - 1ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 26/01/2022 (quarta-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Rafael Tadeu Alves de Souza

Transmissão: Record TV, Premiere e Paulistão Play

Prováveis escalações

Palmeiras: Marcelo Lomba; Murilo, Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

Ponte Preta: Ygor Vinhas, Norberto, Dedé, Fábio Sanches e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro, Léo Naldi, Marcos Júnior, Wesley e Fessin; Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

