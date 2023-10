Palmeiras x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Corinthians entram em campo neste sábado (21), às 20h30 em jogo que vale o título da Libertadores Feminina. A partida será no Estádio Pascual Guerrero em Cali, na Colômbia.

O Palmeiras está apenas em sua segunda participação na Copa Libertadores feminina e luta pelo bi-campeonato.Com o melhor ataque do torneio com 24 gols, Palmeiras venceu na fase de grupos equipes como Atlético Nacional-COL, Barcelona de Guayaquil e Caracas-VEN. Nas quartas de final, o Olímpia-PAR foi a vítima, e nas semifinais, mais uma vez as colombianas do Atlético Nacional.

Na fase de grupos, o Corinthians enfrentou Colo-Colo, Libertad Limpeño-PAR e Always Ready-BOL, vencendo todos os jogos. Nas quartas de final, o América de Cali prometia impor mais dificuldades, e de fato, o resultado de 4 a 0 não refletiu o quão disputada foi a partida para o Corinthians, que conseguiu marcar três gols nos minutos finais do segundo tempo.

Na semifinal, contra o Internacional, reeditando a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022, o empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória corinthiana nos pênaltis.



Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Sportv

Palpites

Escalação

Palmeiras

Amanda, Bruna Calderan, Poliana, Flávio Mota e Katrine (Juliete); Sâmia Pryscila (Rosa Miño), Lorena Benítez, Yamila Rodríguez e Duda Santos; Bia Zaneratto e Amanda Gutierres. Técnico: Ricardo Belli.

Corinthians

Lelê, Kati, Tarciane, Mariza e Yasmin; Luana, Tamires e Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Jaque, Gabi Portilho e Vic Albuquerque (Jheniffer). Técnico: Arthur Elias.

Palmeiras x Corinthians



Data: Sábado, 21 de outubro de 2023;

Horário: 20h30 (horário de Brasília);

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia;

Onde assistir: SporTV (TV fechada), Meu Timão e Nosso Palestra (Youtube).