Palmeiras pode ter sete desfalques contra o Fortaleza; confira lista de ausências

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, poderá ter até sete desfalques na partida contra o Fortaleza no próximo sábado (25), pela Série A do Brasileirão 2024. Três jogadores do Verdão terão que cumprir suspensão neste jogo e outros quatro estão machucados.

O lateral-direito Marcos Rocha e os meio-campistas Aníbal Moreno e Gabriel Menino estão suspensos e terão que cumprir suspensão contra o Fortaleza. Maurício, Murilo, Piquerez e Bruno Rodrigues estão lesionados e também devem ficar de fora.

O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação, somando 60 pontos em 30 partidas. Na última rodada, o time de Abel Ferreira venceu o Juventude, fora de casa, por 5 a 3.

Já o Fortaleza está uma posição atrás do Palmeiras, na terceira colocação, somando 56 pontos em 30 rodadas disputadas. No último jogo, o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena Castelão.