Palmeiras goleia o Água Santa e conquista o Campeonato Paulista 2023

Diante da torcida, o Palmeiras goleou o Água Santa no jogo decisivo da final do Campeonato Paulista e colocou mais uma taça na prateleira. Gabriel Menino (2), Endrick e López marcaram os gols no Allianz Parque, neste domingo (9). Mais de 41 mil torcedores acompanharam a luta pela taça. É o 25º título palmeirense no estadual.

A equipe alviverde precisava vencer por dois ou mais gols de diferença, já que perdeu a primeira partida por 2 a 1. Não demorou para a equipe comandada por Abel Fereira abrir o placar. Gabriel Menino aproveitou rebote após a própria cobrança de falta e chutou no canto da trave aos 15 minutos do primeiro tempo.

Aos 26 minutos, o volante marcou o segundo do Palmeiras e dele. Após cruzamento de Thiaguinho, que levanta a bola na área, Menino cabeceia e faz o 2 a 0. Aos 33', Endrick aproveita vacilo do goleiro Ygor, que dá rebote, e faz o terceiro dos donos da casa. O intervalo de jogo chegou com 3 a 0 para o Verdão. No segundo tempo, o quarto gol veio dos pés de López em jogada de contra-ataque com Rony. Assim, a equipe conquistou mais uma taça do estadual.

O Palmeiras conquistou 8 vitórias e quatro empates em 12 jogos da Primeira Fase. Depois, eliminou o São Bernardo nas quartas. Na semi, passou pelo Ituano e perdeu um único jogo no torneio, justo o primeiro diante do Água Santa, na final.

Já o Água Santa chegou à final do torneio pela primeira vez na história. Ao todo, a equipe venceu sete de 14 jogos. O Netuno despachou o São Paulo nas quartas de final e eliminou o Bragantino na semi. Agora, leva o inédito vice-campeonato do Paulista.