Palmeiras derrota Cruzeiro por 3 a 0 no Allianz Parque e conquista Brasileiro Sub-20

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 0, nesta segunda-feira (30), o Brasileiro Sub-20. No Allianz Parque, em São Paulo, Allan e Rafael Coutinho (duas vezes) marcaram os gols da vitória palmeirense. Pelo jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2, no Independência, em Minas Gerais. Com o título, o Palmeiras se classificou para a Libertadores Sub-20 de 2025.

Com pouco mais de 23 mil pessoas nas arquibancadas do estádio, o Alviverde paulista se sagrou campeão do torneio pela terceira vez. Disputando sua quinta final nas últimas sete temporadas da competição, o clube se tornou o maior vencedor da história do Brasileirão Sub-20, tendo levantado as taças também em 2018 e 2022.

Legenda: O Palmeiras tem uma das melhores categorias de base do país e foi campeão brasileiro Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O jogo

Em sua casa, o Palmeiras pressionou o Cruzeiro desde os primeiros minutos do jogo. Levando perigo em finalizações de Arthur, Thalys e Riquelme Fillipi, os mandantes abriram o placar aos 37 minutos. Na entrada da área, Luighi tocou para Allan chutar no canto e anotar o primeiro gol palmeirense.

Aos 43 minutos, o time alviverde ampliou. Após cobrança de escanteio, Rafael Coutinho desviou de cabeça e aumentou a vantagem do Palmeiras.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Rafael Coutinho marcou o terceiro gol do Alviverde e seu segundo no jogo. Novamente em cobrança de escanteio, o camisa 5 de 1,71m estava bem posicionado e testou para o fundo das redes.

Aos 33 minutos, Patrick, meio-campista do Palmeiras, foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo. Mas o homem a menos em nada impediu o título palmeirense e a festa da torcida no Allianz Parque.