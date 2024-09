Osvaldo passará por tratamento de até seis meses e não joga mais na temporada 2024

O atacante cearense Osvaldo não vai mais jogar na temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que ele fará um tratamento para desfazer um trombo na perna e um coágulo no pulmão que durará de três a seis meses, o que vai afastá-lo do dia a dia no Vitória-BA, com quem tem contrato.

Além do tratamento, o jogador passará por uma investigação médica para saber o que causou o trombo e o coágulo, uma vez que ele não possui histórico, nem mesmo familiar. Osvaldo está bem, mas ainda aguarda alta médica.

Ex-jogador do Fortaleza e do Ceará, Osvaldo foi internado na UTI do hospital São Rafael, em Salvador, ao final da tarde desta segunda-feira (16), após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. A descoberta do problema de maneira rápida evitou complicações maiores.

Segundo o clube baiano, o atleta apresentou, na viagem de volta para Salvador, incômodo torácico, fazendo necessários exames de imagem e com condutas imediatas tomadas pela agremiação.

Nas suas redes sociais, o atacante explicou que o problema ocorreu por conta de uma pancada na perna, o edema gerou um coágulo e este se deslocou. Na publicação, ele fez agradecimentos. "Obrigado Deus pelo cuidado, pelos livramentos. Louvado é o Senhor, Deus da minha vida. Eu não sou nada se não fosse a sua misericórdia".

