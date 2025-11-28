Diário do Nordeste
Ônibus com torcedores do Fortaleza colide com carreta no retorno de Bragança Paulista

Grupo de 45 pessoas voltava para a capital cearense

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 12:56)
Jogada
Legenda: Frente do ônibus após acidente
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os torcedores do Fortaleza que estão retornando da viagem para Bragança Paulista (SP), após o duelo contra o RB Bragantino, sofreram um acidente no ônibus fretado pela torcida Movimento Tricolor Bravo 1918.

Segundo apuração do Diário do Nordeste, o acidente aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (28). O motorista ficou preso às ferragens. Os passageiros não tiveram ferimentos graves e não há vítimas.

O grupo de 45 pessoas está na Bahia. Enquanto o veículo trafegava próximo da rodovia estadual BA-324, o ônibus bateu na traseira de uma carreta. A previsão de chegada da viagem seria na tarde deste sábado (29).

Os membros da diretoria da torcida que ficaram em Fortaleza estão viabilizando outro ônibus para seguir a viagem. A empresa Ibus Turismo, responsável pela viagem, informou que levará a alimentação necessária, sem custos, no veículo que trará os passageiros para a capital cearense. A previsão é de até 12 horas do horário do acidente.

Segue nota oficial da torcida:

Nota publicada pela torcida Movimento Tricolor Bravo 1918
Legenda: Nota publicada pela torcida Movimento Tricolor Bravo 1918 com as atualizações
Foto: Reprodução/Redes Sociais

 
