Olimpíadas 2024: brasileira Bia Haddad estreia neste sábado (27); veja onde assistir

A tenista brasileira Bia Haddad irá estrear nos Jogos Olímpicos de Paris, às 08h30, deste sábado (27). O atleta, de 28 anos, atual 22ª colocado da ATP, estreia contra francesa Varvara Gracheva, número 68 do mundo. Este será o primeiro confronto entre as duas tenistas.

Bia Haddad é a principal esperança de medalha do Brasil nos torneios individuais. No entanto, a tenista não vive uma boa fase na carreira. Nesta temporada, ela disputou 17 torneios do circuito da WTA, mas caiu nas primeiras rodadas em quase todos eles. Caso vença a tenista da casa, Bia enfrentará a vencedora do duelo entre a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova e a britânica Katie Boulter.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV 3 e CazéTV.