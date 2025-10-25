Diário do Nordeste
O que esperar de Ceará e Fortaleza na 30ª rodada da Série A; veja vídeo

Ceará enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV e o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:15)
Jogada

Ceará e Fortaleza voltam a campo pela 30ª rodada da Série A! O Ceará visita o Atlético-MG na Arena MRV buscando encaminhar a permanência na Série A, enquanto o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão tentando reagir e seguir vivo na briga pela permanência.

A equipe do Jogada analisa tudo sobre a rodada: o que está em jogo, os cenários e as expectativas para os clubes cearenses!

Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025

Jogada

Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses

Cerimônia de premiação será no dia 4 de dezembro

Redação 30 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 30 de Outubro de 2025

Jogada

Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 30 de Outubro de 2025
torcedores

Jogada

Ceará anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fluminense; veja valores

Equipes se enfrentam no domingo

Redação 30 de Outubro de 2025

Jogada

Justiça dá vitória à família de Caio Júnior em ação contra a Chapecoense

Técnico morreu na tragédia com o avião do clube em 2016

Redação 30 de Outubro de 2025