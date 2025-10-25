O que esperar de Ceará e Fortaleza na 30ª rodada da Série A; veja vídeo
Ceará enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV e o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:15)
Ceará e Fortaleza voltam a campo pela 30ª rodada da Série A! O Ceará visita o Atlético-MG na Arena MRV buscando encaminhar a permanência na Série A, enquanto o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão tentando reagir e seguir vivo na briga pela permanência.
A equipe do Jogada analisa tudo sobre a rodada: o que está em jogo, os cenários e as expectativas para os clubes cearenses!
