O que esperar de Ceará e Fortaleza na 30ª rodada da Série A; veja vídeo

Ceará e Fortaleza voltam a campo pela 30ª rodada da Série A! O Ceará visita o Atlético-MG na Arena MRV buscando encaminhar a permanência na Série A, enquanto o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão tentando reagir e seguir vivo na briga pela permanência.

A equipe do Jogada analisa tudo sobre a rodada: o que está em jogo, os cenários e as expectativas para os clubes cearenses!