O que acontece se o Brasil perder hoje no jogo contra a Argentina?

O Brasil enfrenta, nesta terça-feira (21), a Argentina, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Caso a partida termine com vitória dos adversários nos 90 minutos, a Seleção Brasileira conhecerá o seu terceiro tropeço em sequência e não terá mais chance de assumir a liderança da competição no momento.

Em caso de resultado negativo diante da seleção argentina, os comandados de Fernando Diniz continuarão com 7 pontos na tabela de classificação, enquanto a Argentina chegará aos 15, se mantendo na liderança da tabela. Nesse cenário, o Brasil não conseguiria mais alcançar os hermanos, já que atualmente ocupa a 5ª posição com.

APENAS O SEXTO JOGO

Em contrapartida, as Eliminatórias ainda estão no começo. Restam 12 rodadas para o término da competição que define as seleções sul-americanas classificadas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, são seis vagas diretas ao mundial e uma vaga para repescagem, concedida ao sétimo colocado na tabela.